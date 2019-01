Ao Vivo: Bolsonaro toma posse como presidente em Brasília. Acompanhe

O presidente eleito Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, tomam posse hoje em Brasília numa sequência de cerimônias que começa às 14:45 com um desfile em carro oficial. A cerimônia acontece no Congresso Nacional, mas haverá solenidades também no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Um inédito esquema de segurança, que inclui até mísseis anti-aéreos, foi montado para o evento. Estima-se que entre 250 mil e 500 mil pessoas estejam em Brasília para acompanhar as festividades.

Acompanhe nossa cobertura ao vivo minuto a minuto a seguir (recarregue a página para ver as atualizações).

14h05 – As expectativas para a política externa de Jair Bolsonaro

Para analistas e acadêmicos ouvidos por EXAME, Apesar das incertezas sobre os rumos da política externa, uma possível mudança será a descentralização do polo de decisão, até então reservado ao Itamaraty, com participação de novos atores.

13h12 – Agentes fazem última varredura em plenário da Câmara antes da posse

Funcionários do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) participam, junto com agentes da Polícia Legislativa, de uma última varredura completa do plenário da Câmara, onde ocorrerá, daqui a poucas horas, a cerimônia de posse do presidente eleito.

12h37 – Veja o cronograma da cerimônia de posse de Bolsonaro

14h45 Desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília para o Congresso

15h00 Abertura, no plenário da Câmara, da sessão solene de posse de Jair Bolsonaro no cargo de presidente da República e de Hamilton Mourão no cargo de vice-presidente

15h45 Término da sessão solene de posse

16h00 Execução do hino nacional, seguida de salva de tiros e revista de tropas

16h15 Desfile do cortejo presidencial do Congresso para o Palácio do Planalto.

16h20 Chegada do cortejo presidencial ao Palácio do Planalto

16h30 Pronunciamento de Bolsonaro à nação

17h00 Cumprimentos dos chefes e dos vice-chefes de Estado ou de governo e dos ministros de Relações Exteriores a Bolsonaro

17h30 Cerimônia de nomeação dos ministros

18h15 Fotografia oficial

18h25 Desfile do cortejo presidencial com a faixa presidencial, do Palácio do Planalto para o Palácio Itamaraty

18h30 Recepção oferecida por Bolsonaro e Michelle Bolsonaro

11h43 — Eleitores de Bolsonaro passam dias no ônibus para ver a posse

Apoiadores do presidente chegaram a passar 36 horas no ônibus; outros tiveram gastos de mais de 5 mil reais para participar do evento em Brasília.

Eleitores de Bolsonaro viajam de ônibus de São Paulo a Brasília para ver a posse do presidente Eleitores de Bolsonaro viajam de ônibus de São Paulo a Brasília para ver a posse do presidente

11h10 — Quem são os militares que Bolsonaro levará ao Planalto

Entre os sete generais do Exército escolhidos para cargos, estão seis ex-participantes da missão da ONU no Haiti.

10h20 — Otimismo sobre Bolsonaro é o menor para 1º mandato desde 1989

Segundo Datafolha, 65% acham que governo Bolsonaro será ótimo ou bom, percentual maior que seu índice de vitória. Em 1990, Collor contou com otimismo de 71%

6h00 — Tudo sobre como será a posse de Bolsonaro

Veja os detalhes e os horários das diversas solenidades que marcarão a posse de Jair Bolsonaro na Presidência da República.