AO VIVO: Bolsonaro faz discurso na Assembleia da ONU em NY

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro faz agora seu discurso na abertura dos Debates Gerais da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York, nos Estados Unidos.

O tema das discussões desse ano é “galvanizando esforços multilaterais para erradicação da pobreza, educação de qualidade, ação pelo clima e inclusão”.

Assista ao vivo a participação do presidente brasileiro:

Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao chefe de Estado do Brasil fazer o discurso de abertura, seguido do presidente dos Estados Unidos.

Nas últimas sete décadas, chanceleres e presidentes subiram à tribuna na cidade americana. Antes dele, discursam o presidente da Assembleia e o secretário-geral da ONU.

Segundo o presidente, em entrevista a Record, sua fala deve durar 20 minutos. “Preciso estar preparado para sustentar o discurso de 20 minutos na ONU. Falei que iria nem que fosse de cadeira de rodas, com todo respeito aos cadeirantes. Comecei a rascunhar o discurso, um discurso diferente dos que me antecederam. É conciliatório, sim, mas reafirmar a questão da nossa soberania, o potencial que o Brasil tem e o que o Brasil representa para o mundo. Quase nenhum presidente teve essa postura na ONU”, disse.

Pelas redes sociais, o presidente disse que no discurso será “a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo”.

Antes de embarcar para os EUA, Bolsonaro reconheceu que “pode ter algum problema”, mas antecipou que seu objetivo “não é brigar com ninguém”.

A expectativa é que o presidente brasileiro encontre um ambiente especialmente carregado na abertura do evento — há quem fale na possibilidade de pontuais abandonos durante a fala.

Isso porque as pautas clima e meio ambiente nunca foram temas prioritários na agenda política do governo, que precisou reagir à pressão internacional após repercussão das queimadas na Amazônia.

Nesse sentido, o governo acredita que as críticas internacionais são injustas, mas suas ações mostram que está preocupado com as possíveis consequências econômicas do episódio.

