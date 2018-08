AO VIVO: acompanhe o primeiro debate presidencial na TV

São Paulo – A partir das 22h desta quinta-feira (9), oito candidatos à presidência da República participarão do primeiro debate das eleições 2018 nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo.

O confronto de hoje será entre os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para pedir a participação do petista no debate. O tribunal, porém, rejeitou o pedido.

Mediado pelo jornalista Ricardo Boechat, o primeiro bloco de discussões iniciará com uma pergunta feita por leitores do jornal Metro. Em seguida, os presidenciáveis poderão fazer perguntas entre si – quem vai fazer a primeira pergunta é Boulos e quem vai fazer a última é Meirelles.

Acompanhe o primeiro debate presidencial ao vivo

21h00 – Amoêdo lança campanha de boicote ao debate na Band

Por lei, as emissoras de televisão são obrigadas a convocar às discussões os partidos com pelo menos cinco parlamentares (senadores ou deputados federais) no Congresso. Contudo, mesmo que uma sigla não tenha número suficiente de representante, o organizador do debate pode convidar o candidato.

Para tentar uma cadeira no encontro de hoje, o candidato do Novo, João Amoêdo, pediu o apoio dos eleitores em suas redes sociais e divulgou um abaixo-assinado online em prol de sua participação. O pedido reuniu mais de 230 mil assinaturas.

Diante da negativa da emissora, o presidenciável divulgou que fará um pronunciamento às 21h desta quinta-feira e lançou uma campanha de boicote ao debate na Band.

“O Debate da Band começa daqui a pouco. A missão agora é trocar a foto do seu avatar para fazer ainda mais barulho. Aproveite e publique no seu twitter as hashtags #JoãoAmoêdo e #JoãoNaBand Vamos lá, Onda Laranja! Contamos com a ajuda de vocês”, diz a mensagem enviada aos eleitores inscritos na plataforma de WhatsApp do candidato.

20h43 – PT fará debate com Haddad

Depois que a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, do TRF-4, rejeitou o pedido do ex-presidente para participar do debate de hoje, a sigla decidiu fazer uma discussão paralela com o vice, Fernando Haddad, nas redes sociais.

A partir das 22h, Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Manuela D’Ávila (PCdoB) vão abordar temas de interesse público, como segurança, saúde e emprego.