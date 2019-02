Ao vivo: Acompanhe as eleições para presidente da Câmara e do Senado

São Paulo — No primeiro dia legislativo do Congresso, deputados e senadores elegem nesta sexta-feira (1) os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

As duas sessões estão marcadas para começar a partir das 18 horas. Desde o começo do dia, no entanto, os parlamentares já se preparam para a votação.

Haverá transmissão da eleição tanto pela TV Câmara quanto pela TV Senado.

Para que um candidato saia vitorioso é preciso que ele consiga maioria simples, nas duas Casas. Na Câmara são 257 votos; no Senado são 41.

A seguir acompanhe ao vivo todos os detalhes e destaques da eleição na Câmara dos Deputados e do Senado.

Senadores têm lista com maioria de assinaturas a favor do voto aberto.

14h50 — Renan Calheiros ironiza Tasso Jereissati

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) ironizou Tasso Jereissati (PSDB-CE), que deve ser seu adversário na disputa pela presidência do Senado.

Pelo Twitter, Renan insinuou que o apoio do senador tucano às reformas defendidas pelo governo não é sincero e lembrou da aliança de Tasso no passado com a família Ferreira Gomes.

Tasso apoiará Ciro e as reformas do Estado com a mesma sinceridade que apoiou Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Michel, Serra, Alckmin e Aécio.

Ah…Cid, Ricardo Teixeira, Eunicio e, agora, o General Theophilo, candidato ao governo do Ceará. — Renan Calheiros (@renancalheiros) February 1, 2019

14h45 — Ex-ministro da Saúde Ricardo Barros registra candidatura a presidente da Câmara

Ricardo Barros (PP-PR) registrou no período da tarde de hoje sua candidatura a presidente da Câmara dos Deputados.

O parlamentar vai concorrer em chapa avulsa, sem apoio formal do Partido Progressista, do qual é tesoureiro nacional.

14h35 — Collor é o primeiro a formalizar candidatura à presidência do Senado

O senador Fernando Collor (PROS-AL) é o primeiro a formalizar candidatura para a presidência do Senado. O ex-presidente da República vinha fazendo mistério sobre sua intenção de disputar o pleito.

Segundo a assessoria de imprensa de Collor, o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele com o objetivo de desejar boa sorte no pleito.

14h30 — Partidos formam três blocos na Câmara dos Deputados

Os partidos formaram três blocos parlamentares para a distribuição de cargos na Mesa Diretora.

O primeiro, encabeçado pelo PSL, de Jair Bolsonaro, tem o maior número de parlamentares, 301: PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC E PMN.

O segundo, chamado pela oposição de “puxadinho do Maia”, tem 105 deputados: PDT, PODE, SD, PCdoB, Patri, PPS, PROS, Avante, PV e DC.

Esses dois blocos vão ficar com todas as titularidades da Mesa e duas suplências.

E, por fim, o terceiro, o bloco da oposição tem 98 parlamentares: PT, PSB, PSOL e Rede, com 98 deputados. Essa composição terá duas suplência na Mesa.

Mourão sobre eleição no Congresso: Maia pode ser bom; Senado é indiferente.