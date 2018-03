Ao menos 10 estados terão atos em memória de Marielle Franco

São Paulo – Ao menos 10 capitais e outras cidades pelo Brasil terão protestos nesta quinta-feira (15) em honra à memória de Marielle Franco (PSOL), vereadora do Rio de Janeiro, e do motorista que a acompanhava, Anderson Pedro Gomes Os dois foram assassinados a tiros na noite de ontem (14) no centro do Rio de Janeiro.

Além das manifestações agendadas pelo PSOL, há eventos organizados na rede social Facebook em outras localidades, como Bauru (SP), Sorocaba (SP) e até Nova York, nos Estados Unidos. Em alguns locais, como Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ) alguns atos já aconteceram na manhã de hoje — veja fotos:

1. Protesto no Rio de Janeiro contra assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 1 /6 Protesto no Rio de Janeiro contra assassinato de Marielle Franco (Ricardo Moraes/Reuters) Protesto no Rio de Janeiro contra assassinato de Marielle Franco

Marielle acompanhava a intervenção federal na segurança pública do Rio na condição de vereadora, como forma de coibir abusos das Forças Armadas e da polícia a moradores de comunidades. Há oito dias, recebeu denúncias envolvendo PMs que patrulham a Favela de Acari, na zona norte do Rio. No domingo, a vereadora compartilhou as denúncias em seu perfil no Facebook, com a inscrição ‘Somos todos Acari, parem de nos matar”.

O PSOL, partido do qual Marielle fazia parte, não descarta a hipótese de motivação política. O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) disse no final da noite desta quarta-feira, 14, que o crime contra a vereadora tem “características nítidas” de execução. Segundo o deputado, porém, nem parentes nem amigos tinham informações de que Marielle estivesse sofrendo ameaças. A Polícia Federal ofereceu ajuda nas investigações, mas o chefe da Polícia Civil disse que a instituição tem todas as condições de resolver o caso.

Confira a lista de protestos organizados pelo PSOL nesta quinta: