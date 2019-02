Anvisa proíbe venda de lote de água mineral da Nestlé

Brasília – Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada hoje (15) no Diário Oficial da União proíbe a distribuição e a comercialização, em todo o território nacional, do Lote 32966047S1 (validade: 23/10/2014) do produto Água Mineral Natural da marca São Lourenço, produzido pela Empresa Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda.

De acordo com o texto, laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa acima do limite estabelecido na legislação sanitária no lote.

A resolução entra em vigor nesta sexta-feira.

De acordo com o Departamento de Química da Universidade de São Paulo (USP), a bactéria atinge principalmente os pulmões de pessoas que apresentam imunidade baixa.

A Nestlé Waters informa que, desde que recebeu o primeiro contato da autoridade sanitária, em fevereiro deste ano, tomou a decisão de suspender imediatamente a distribuição e comercialização do referido lote. “A medida foi tomada ainda que controles internos, confirmados por análises realizadas em laboratório certificado pelo Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia], em diversas amostras do mesmo lote, não tivessem apontado nenhuma desconformidade com a legislação vigente”, destaca a fabricante.

Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, a empresa coloca à disposição dos consumidores os canais do Serviço Nestlé ao Consumidor e o telefone 0800-979 1819.

Atualizado às 15h23