Antes do previsto, Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2019

São Paulo — A Universidade de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira (7) a primeira lista de aprovados no vestibular de 2019. A previsão anterior era de que os resultados fossem disponibilizados no sábado, dia 11.

Os nomes podem ser conferidos no site da Comvest, órgão responsável pela elaboração e aplicação das provas. Também foram divulgados os aprovados que se candidataram com a nota do Enem.

De acordo com a universidade, todos os convocados na chamada deverão realizar uma matrícula não presencial, entre as 9 horas do dia 11 de fevereiro e as 18 horas do dia 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na página da Comvest.

Próximas datas

A segunda chamada estará disponível a partir do dia 14. Já a terceira sairá em 20 de fevereiro (até as 23h59) e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 22 de fevereiro.

O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no Manual do Ingresso, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

Até 25 de fevereiro, todos os candidatos já matriculados nas três primeiras chamadas deverão fazer a confirmação de matrícula, nos respectivos campi, conforme horários divulgados no Manual do Ingresso.