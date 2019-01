Antes da posse presidencial, Jair Bolsonaro se manifesta no Twitter

São Paulo – O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestou no Twitter minutos antes de a cerimônia de posse para a Presidência começar. Bolsonaro assume o cargo de 38º presidente do Brasil nesta terça-feira, 01 de janeiro, em Brasília.

“Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar vivo e, depois, a você, cidadão brasileiro, pelo apoio e pela confiança em nosso trabalho”, disse Bolsonaro. “Pretendemos, sim, mudar o destino do nosso Brasil. Mas, para tanto, precisamos continuar ‘tendo’ o seu imprescindível apoio”, continuou o novo presidente, que finalizou a mensagem com seu famoso bordão: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.