ANP: no Rio e em SP já é possível redução de R$ 0,46 no diesel

Brasília – O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, disse no início da tarde desta sexta-feira, 1º de junho, que nos principais Estados do País, Rio de Janeiro e São Paulo, a redução imediata de R$ 0,46 nos preços dos diesel nas bombas já será possível.

Isso porque estes Estados já promoveram redução do ICMS para permitir queda de R$ 0,05 nos preços, totalizando o R$ 0,46 que já estava garantido.

Como havia informado na quinta-feira o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), o desconto no diesel poderia não chegar a R$ 0,46 ao consumidor final, ficando em R$ 0,41. Tudo porque, nos cálculos dos distribuidores, o governo não colocou na conta os 10% de mistura de biodiesel no diesel, responsável por R$ 0,05 no preço. Assim, o biodiesel não teve os impostos reduzidos.

“Já identificamos lugares onde novos preços podem ser praticados imediatamente. Nos demais Estados, a redução (de R$ 0,46) vai depender do uso de estoques e dos impostos estaduais”, disse ele, em referência ao problema sobre o biodiesel. Em tese, se os Estados não reduzirem o ICMS para compensar estes R$ 0,05, a redução máxima será de R$ 0,41 no litro do diesel. “Em até 15, dias, essa questão de redução deve estar resolvida”, acrescentou.

Oddone afirmou ainda que o abastecimento de combustíveis líquidos está quase normalizado no País. Já o abastecimento de gás ainda apresenta problemas. “O gás de cozinha tem logística complexa. Esperamos que em alguns dias esteja normalizado”, disse, acrescentando que o problema deve estar resolvido até o início da próxima semana.