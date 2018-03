Anitta terá que pagar multa de R$ 2,8 mi a ex-empresária

Um agravo judicial julgado nesta terça-feira, 13, negou recurso da cantora Anitta no processo que Kamilla Fialho, sua ex-empresária, move contra ela. Fialho pede multa por rescisão contratual e danos morais, exigindo o bloqueio dos bens de Anitta e a apreensão de seu passaporte.

No processo que ainda não foi concluído, a cantora foi recentemente intimada a pagar R$ 2,8 milhões como multa. A quantia seria menos da metade do total que Kamilla pede para Anitta, algo em torno de R$ 14 milhões.

Anitta rompeu contrato com a empresa K2L em 2014, de sua ex-empresária, acusando-a de desviar R$ 2,5 milhões de seu patrimônio. Kamilla respondeu processando-a.

Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, a assessoria da cantora enviou o seguinte comunicado: “O agravo julgado hoje (terça, 13) foi feito antes da defesa da Anitta entrar com duas suspeições e uma representação no Conselho Nacional de Justiça diante da suspeita de parcialidade da juíza responsável por este processo. Com tais fatos novos, o processo e, por sua vez qualquer decisão dele, encontra-se suspenso até o julgamento destas suspeições”.