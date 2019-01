Animais do RioZoo ganham sorvete para combater o calor

Rio de Janeiro — Tigres e ursos do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro (RioZoo) têm recebido sorvete nestes dias para tentar enfrentar o calor que é comum nesta época do ano e que na cidade chega a superar os 40 graus Celsius.

Os animais recebem durante todo o verão sorvetes feitos com os alimentos que fazem parte da sua dieta habitual. Enquanto os tigres ganham picolés de sangue e carne, os ursos tomam sorvetes de frutas.

A bióloga Laura Nunes, coordenadora do RioZoo, explicou à Agência Efe que esse tipo de ação é importante, já que “os felinos e os ursos são os animais que mais sofrem com o calor porque procedem de ambientes com temperaturas mais amenas”.

Além dos blocos de sorvete, o zoológico instalou aspersores que funcionam durante o dia todo nas jaulas dos animais assim como ar-refrigerado em recintos adequados para que os eles durmam.

“Os animais recebem os picolés como forma de distração. Damos três vezes por semana como atração na dieta deles”, explicou a bióloga, que lembrou que os bichos também ganham coco congelado no lanche.

Os tigres e os ursos não são os únicos animais que se refrescam no zoológico. Por lá, os elefantes também têm direito a duas banhos por dia com os cuidadores.

Neste verão, as temperaturas no Rio de Janeiro já chegaram a bater 42 graus Celsius, e a previsão é de que até o fim da semana o tempo permaneça aberto e com vento de fraco a moderado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.