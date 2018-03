Aníbal agradece votos em prévia de SP e rebate críticas de Doria

São Paulo – Um dia depois o PSDB escolher João Doria como o candidato do partido à sucessão do governador Geraldo Alckmin, o diretor do instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, publicou um vídeo em sua conta no Twitter agradecendo os votos recebidos e rebatendo as acusações do prefeito da capital.

“Quero agradecer de coração o empenho e o voto que me deram nessas prévias. Foi uma campanha muito curta, mas usei apenas a palavra. As nossas prévias não tiveram a integridade, a transparência e os debates que seriam tão necessários para criar convergência e unidade”, disse Aníbal, que acusou o presidente do diretório estadual, deputado Pedro Tobias, e o secretário-geral, César Gontijo, de conduzir o processo com “atropelo”. “É tudo que a sociedade não quer, é tudo que a sociedade abomina nos políticos”, comentou.

Sem citar o nome de Doria, Aníbal rebate seus comentários e disse que “não tem fraude no coração”. “Ele sim tem fraude no coração, na mente e na ação. Fraudou a vontade dos paulistanos dizendo que iria ficar todo período na Prefeitura. Fraudou os compromissos que assumiu (…) enfim, mostrou que é um gestor inepto, incompetente e um político carreirista”.

Ontem, em seu discurso de vitória, Doria mencionou os telefonemas que recebeu dos demais candidatos, Floriano Pesaro e Luiz Felipe D’Ávila, e emendou: “Aprende, Zé Aníbal, a fraude está no seu coração amargurado e odioso”.

Aníbal era o único dos quatro candidatos que participaram das prévias que ainda não havia se pronunciado desde o resultado da votação, que consagrou Doria com 80% dos votos. O ex-senador e ex-deputado federal foi o último colocado, com 5,98% das preferências.