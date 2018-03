Ancine libera mais dinheiro para produção de cinema no Brasil

Os cobiçados recursos do Fundo Setorial do Audiovisual passarão a ser liberados com mais rapidez e com um teto maior. A simplificação do sistema de análise dos projetos será anunciada hoje pela Agência Nacional de Cinema, junto com R$ 471 milhões para seis linhas de financiamento para cinema (produção e distribuição) e TV.

A desburocratização do FSA, que faz dez anos como o principal meio de financiamento público do cinema brasileiro, e sua adequação à realidade do mercado vêm para dar mais fôlego à captação de recursos dentro e fora do País, e permitir que os orçamentos cheguem a patamares internacionais.

Um filme de investimento médio, caso do preferido do público em 2017, Minha Mãe É Uma Peça 2, atualmente custa R$ 6,5 milhões; com as mudanças, este valor poderá chegar a R$ 50 milhões, estima o presidente da Ancine, Christian Oliveira.

Ele quer baixar o tempo de resposta a menos da metade, atendendo a demandas de realizadores tanto dos filmes mais comerciais, candidatos a blockbuster, e que disputem espectador com os estrangeiros, quanto daqueles de maior ambição artística e menor bilheteria, mas que se destaquem em festivais prestigiosos mundo afora.

O limite de R$ 3 milhões, no primeiro caso, passa para R$ 6 milhões; no segundo, sobe de R$ 2 milhões para R$ 3 milhões.

“O que demora dois anos vai sair em nove meses. E a gente vai ter a possibilidade de ter filmes de US$ 15 milhões. A Forma da Água (Oscar do melhor filme) custou US$ 19 milhões”, exemplifica Oliveira.

Nos editais em que as produções já têm distribuidor acertado, cai a necessidade da análise do mérito do projeto. Com isso, a expectativa é que a avaliação termine em cinco meses, e não mais em doze. O porcentual de participação a ser devolvido ao FSA será reduzido.

Os valores são ainda os disponíveis para 2017. Agilizando o fundo, espera-se que o valor passe a ser executado por complexo todo ano. “Encontramos R$ 1,5 bilhão no fundo. Os recursos não vinham sendo utilizados na sua totalidade pelo excesso de burocracia”, disse o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Mesmo cautelosos, produtores ouvidos pela reportagem, que há anos requerem a aceleração dos processos, se mostraram otimistas.

“O tempo de resposta é o principal gargalo, toda a indústria depende disso”, pontua Marcelo Guerra, da Migdal Filmes. “Só dinheiro não resolve. Precisamos que os prazos sejam cumpridos, para que os cronogramas sejam seguidos. A burocracia é a mãe de todos os problemas”, considera Vania Catani, da Bananeira Filmes.

“A revisão do porcentual que volta para o fundo é importante. A nossa margem de manobra é muito pequena”, aponta Bianca De Felippes, da Gávea Filmes, que ainda aguarda recursos para Eduardo e Mônica, filme inscrito em 2015 e aprovado em 2016.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.