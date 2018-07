Anatel libera uso de frequência para exploração do 4G em São Paulo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou, a partir de hoje (24), o uso da frequência de 700 MHz para a exploração do 4G na região metropolitana de São Paulo (SP). Além de São Paulo, os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul também terão a frequência liberada.

A faixa era utilizada para a transmissão do sinal analógico de TV que está sendo desligado em todo país. A liberação permitirá que as operadoras melhorem o sinal de 4G, uma vez que a faixa possibilita a transmissão da banda larga móvel com maior velocidade, multiplicando a transmissão de dados em três vezes, chegando a 45 megabits.

A decisão sobre a liberação foi tomada no final de maio. Na ocasião também foi definido o início do processo de uso da faixa de frequência de 700 MHz para transmissão do serviço móvel em:Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), e Porto Alegre (RS).

A cidade de São Paulo está sendo liberada depois de realizar campanha de mitigação preventiva, na qual a população foi informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta digital. O período de mitigação dura em média 30 dias.

O diretor presidente da Anatel, Juarez Quadros, lembrou que o sinal analógico será desligado no dia 14 de agosto nas regiões Norte e Centro-Oeste, mas que a faixa já está liberada nessas localidades. “Cerca de 3.803 municípios já estão liberados, o que beneficia mais de 60% da população brasileira”, disse.