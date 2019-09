Análise: Bolsonaro usa ONU para afagar base e não alivia crise da Amazônia

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro usou o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) para falar com sua base eleitoral e perdeu a oportunidade de dissipar preocupações internacionais com a Amazônia, de acordo com especialistas ouvidos por EXAME.

“O que a gente está vendo é que ele não quer moderar o discurso. Há um cálculo político doméstico, já que ele foi eleito com um discurso polarizante como esse”, diz Christopher Garman, diretor para as Américas da consultoria política Eurasia.

O presidente iniciou sua fala de 30 minutos dizendo que o Brasil chegou próximo ao socialismo, que a ideologia inundou todas as áreas da sociedade e fez críticas ao programa Mais Médicos, o comparando a um tipo de escravidão “respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU”.

Também falou sobre defesa da identidade biológica das crianças, Cesare Battisti, Foro de São Paulo e a facada que recebeu. Elogiou o ministro Sergio Moro e o presidente americano Donald Trump e atacou o cacique indígena Raoni, de 89 anos, cotado para o Nobel da Paz.

“A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu”, disse Bolsonaro em dado momento.

Para Maristela Basso, professora de direito internacional da USP, o presidente não entendeu para quem estava falando e abriu tanto o leque que não conseguiu deixar uma mensagem consistente:

“Faltou foco e destinatário. Ele está falando para os brasileiros ou para o mundo? Discurso na ONU não é de prestação de contas do que se está fazendo internamente. Ele tratou de tudo e não deu resposta para nada”, diz ela.

“Foi muita gente dando palpite e quem deveria opinar não opinou, que são os estrategistas do Itamaraty que sabem quais são os temas que vão ser discutidos na Assembleia Geral”, completa.

Amazônia

Uma das grandes expectativas era a fala de Bolsonaro sobre a Amazônia, que viu uma alta de queimadas e desmatamento ilegal no seu governo associada por críticos à sua retórica e ao desmonte da fiscalização, além da própria negação de dados oficiais.

No discurso, o presidente culpou ataques sensacionalistas da grande parte da mídia, também um dos principais alvos do discurso.

Todos os dados citados pelo presidente como prova do compromisso brasileiro com a o meio ambiente foram generalistas, como o de área de preservação total, sem nenhuma menção a dados que mostrassem alguma melhora em 2019.

“Foi uma oportunidade perdida de fazer uma defesa mais enfática das medidas que o governo está tomando, como as ações dos militares, e endereçar ao invés de desqualificar as críticas. Foi muito light nessa área, sendo que ele não precisaria ter voltado atrás para fazer isso”, diz Garman.

Ele nota que supostas ameaças à soberania da Amazônia por organizações não-governamentais e potências estrangeiras são uma preocupação de longa data dos militares, e portanto um ponto em que eles têm alinhamento com o presidente.

“Essa ideia da soberania absoluta sobre recursos naturais vai de encontro com tratados e convenções internacionais que o Brasil ratificou. Foi altamente contraditório”, diz Maristela.

Um ponto sensível é o acordo entre Mercosul e União Europeia, que foi assinado mas precisa ser aprovada por todos os países para entrar em vigor.

“Outro país embarcou em falácia da mídia sobre a Amazônia e nos tratou com desrespeito e espírito colonizador”, disse Bolsonaro, numa referência ao presidente francês, Emmanuel Macron.

Lucas, da Arko Advice, afirma que a polêmica ambiental serve como uma desculpa conveniente para encobrir resistências de longa data do agronegócio francês à abertura comercial, e também para a baixa popularidade de Macron, mas que o Brasil precisa ser inteligente em relação a isso.

“O Brasil não pode dar margem para esses argumentos e errou nisso, de não criar a narrativa de defender o seu lado da história”, diz Lucas.

Tanto Garman quanto Lucas notam, no entanto, que o impacto de um discurso como o de hoje e dos ruídos diplomáticos sobre a economia é limitado.

“Há fundos soberanos e europeus que se preocupam sim, pois tem ideais mais progressistas, mas em geral, o dinheiro é pragmático”, diz Lucas.

Ele calcula que dos seus contatos com fundos e empresas estrangeiras, apenas cerca de 5% a 10% tem referência a questões como a da Amazônia, e que sem os incidentes diplomáticos e de imagem, o fluxo de dinheiro estrangeiro para o país não teria sido diferente este ano.

O que preocupa mais os estrangeiros, segundo ele, são questões como o atraso na reforma da previdência, a falta de clareza na reforma tributária e a posição do Congresso sobre as privatizações – mas principalmente a falta de crescimento econômico.

“Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil”, destacou Bolsonaro no discurso.