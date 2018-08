Ana Amélia confirma participação em convenção do PSDB

Brasília – A senadora Ana Amélia (PP-RS) confirmou sua participação na convenção do PSDB amanhã em Brasília e divulgou nesta sexta-feira, 3, um vídeo nas redes sociais sobre sua participação como vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) na disputa pela Presidência da República. “Não foi uma decisão fácil tive a coragem de abrir mão de um mandato à reeleição ao Senado quase certa para um resultado eleitoral incerto”, diz a senadora no vídeo.

Ontem, a senadora disse que sua participação na chapa de Alckmin dependia ainda de arranjos dos partidos, principalmente no Rio Grande do Sul. O até então pré-candidato ao governo do Estado, o deputado federal Luiz Carlos Heinze (PP) teria de abrir mão da disputa e apoiar o tucano Eduardo Leite (PSDB), ex-prefeito de Pelotas. Com isso, Heinze ocuparia a vaga de Ana Amélia na disputa pelo Senado. Essa situação, no entanto, segue indefinida e o PP realiza sua convenção estadual amanhã no Rio Grande do Sul.