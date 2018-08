Amoêdo encosta em Ciro em pesquisa do BTG; Lula e Bolsonaro lideram

São Paulo — Mesmo preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as pesquisas de intenção de votos nos cenários em que é apresentado como candidato, de acordo com um novo levantamento produzido pelo BTG Pactual e divulgado nesta segunda-feira (27).

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-06062/2018, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2 mil eleitores por telefone nos dias 25 e 26 de agosto.

Nas respostas espontâneas, Lula é citado por 26% dos entrevistados; no cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados), ele chega a 35% das intenções de voto.

O segundo colocado da lista, o deputado Jair Bolsonaro (PSL), é citado por 19% das pessoas no levantamento espontâneo, por 22% no cenário com Lula, e lidera com 24% das intenções de voto no cenário sem Lula.

A surpresa da pesquisa fica por conta do banqueiro João Amoêdo (Novo): no levantamento espontâneo, ele aparece como terceiro nome mais citado, com 3% das intenções de voto, à frente de Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB), que têm, cada um, 2% das respostas na pesquisa (a diferença ainda está dentro da margem de erro).

No cenário estimulado e com Lula, Amoêdo tem 4% das intenções de voto, atrás de Marina Silva (9%), mas encostado, dentro da margem de erro, em Geraldo Alckmin (6%) e Ciro Gomes (5%).

Sem Lula no páreo, a intenção de voto em Marina Silva sobe para 15%; em Alckmin, para 9%; em Ciro, 8%. Fernando Haddad (substituto de Lula caso ele não possa concorrer) tem 5%; e João Amoêdo mantém seus 4%.

Pesquisa espontânea

Candidato Intenções de voto Lula 26% Bolsonaro 19% João Amoêdo 3% Geraldo Alckmin 2% Marina Silva 2% Ciro Gomes 2% Alvaro Dias 1% Outros 1% Ninguém/nenhum 15% Branco/Nulo 5% Não sabe 23% Não respondeu 2%

Cenário 1 (com Lula)

Candidato Intenções de voto Lula 35% Jair Bolsonaro 22% Marina Silva 9% Geraldo Alckmin 6% Ciro Gomes 5% João Amoêdo 4% Alvaro Dias 2% Guilherme Boulos 1% Henrique Meirelles 1% Outros 1% Ninguém/nenhum 9% Branco/nulo 2% Não sabe 3% Não respondeu 1%

Cenário 2 (sem Lula)

Candidato Intenções de voto Jair Bolsonaro 24% Marina Silva 15% Geraldo Alckmin 9% Ciro Gomes 8% Fernando Haddad 5% João Amoêdo 4% Alvaro Dias 3% Henrique Meirelles 1% Guilherme Boulos 1% Cabo Daciolo 1% Outros 2% Ninguém/nenhum 18% Branco/nulo 5% Não sabe 4% Não respondeu 1%

Transferência de votos de Lula

O ex-presidente Lula está preso desde abril por causa do tríplex no Guarujá. Como é pouco provável que ele vá participar das eleições, embora continue liderando as pesquisas, é importante saber para quem vão seus votos, caso ele não participe da disputa.

Segundo o levantamento do BTG, 17% dos eleitores de Lula migram para Marina Silva; outros 12%, para Fernando Haddad; e fatias iguais de 9% se distribuem entre Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin.

A grande maioria, porém, passa responder ninguém, ou nenhum dos candidatos (25%). Outros 8% dizem que votam branco ou nulo, e 5% afirmam que não sabem.