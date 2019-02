Amigo de suspeito de estupro diz estar mais famoso que Dilma

Rio de Janeiro – Lucas Duarte dos Santos, que teria um relacionamento com a adolescente vítima do estupro coletivo ocorrido no Rio, no último sábado, 21, chegou nesta sexta-feira, 27, na Cidade da Polícia, na zona norte da cidade, para depor.

Ele entrou ao lado de outro homem, Ray de Souza, que, diante da imprensa, acenou, sorriu e disse estar “mais famoso que a Dilma (presidente afastada)”.

Suspeito de ter participado do estupro coletivo da adolescente de 16 anos, Lucas Duarte Santos, de 20 anos, vai sustentar em seu depoimento à polícia que o crime, na verdade, não aconteceu. Seria uma invenção da menina para justificar imagens suas publicadas na internet frente aos pais, que são religiosos.

A versão é que, após participar de um baile funk, dois casais se reuniram em uma casa abandonada no Morro da Barão, na Praça Seca, zona oeste. A adolescente teria tido relações sexuais com Ray de Souza, de idade não revelada, que também está na DRCI para prestar depoimento. No mesmo local e momento, Santos teria tido relações com outra menina, de nome e idade não informados, também presente à delegacia nesta noite.

O advogado afirma que os três teriam deixado a adolescente na casa e que não podem dizer se houve estupro em seguida. Antunes admite, no entanto, que Ray expôs foto da adolescente no Whatsapp.