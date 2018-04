Alvo de operação da PF, Ciro Nogueira está na Bélgica

Brasília – Alvo de operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 24, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) está no exterior para participar da 41ª Sessão do Comitê de Direção da União Interparlamentar para a Organização Mundial do Comércio (OMC), em Bruxelas, Bélgica. O encontro começa nesta terça-feira e vai até quinta-feira, dia 26.

Em requerimento aprovado pelo plenário do Senado na semana passada, Nogueira informou que ficaria ausente do País entre os dias 20 e 26 de abril. Segundo o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Kakay, responsável pela defesa senador, ele passou o último final de semana em Portugal.

Mais cedo, em nota, Kakay disse que não sabia em qual país Nogueira está no momento e que não conseguiu contato com ele. O advogado afirmou ainda que a defesa desconhece ‘as razões da determinação judicial do ministro (Edson) Fachin’.

Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Fachin autorizou a operação, que mira também o deputado Eduardo da Fonte (PP), o Dudu da Fonte.

Foram realizados mandados de busca e apreensão nos gabinetes e residências dos parlamentares. Os dois estão sob suspeita de tentarem comprar o silêncio de um ex-assessor, testemunha que fez delação premiada e está sob proteção.