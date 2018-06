Álvaro Dias: Reforma da Previdência é “essencial”, assim como a tributária

Igor Gadelha, do Estadão Conteúdo

Brasília – Pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, o senador Álvaro Dias (PR) afirmou nesta quarta-feira, em sabatina promovida pelo jornal Correio Braziliense, que a reforma da Previdência é “essencial”, assim como a tributária.

Ele defendeu a discussão de mudanças, como uma nova política de idade mínima para aposentadoria, baseada na discussão do direto comparado com outros países do mundo.

“É outra reforma essencial (a da Previdência). A arrumação das contas públicas vai ser o desafio mais urgente do próximo presidente. O atual governo não fez as reformas estruturais, por isso hoje já se discute revisão do teto de gastos, porque será inviável cumprir”, declarou.

Para ele, o governo deve propor uma reforma previdenciária de forma clara, mostrando para população por que o País chegou a atual situação e demonstrando boa vontade política de cobrar inadimplentes.