Alvaro Dias pede participação de João Amoêdo nos debates

São Paulo – O senador e candidato à presidência da República Alvaro Dias (Podemos) fez um aceno a seu adversário João Amoêdo (Novo), pedindo sua participação nos debates eleitorais.

Amoêdo ficou de fora do primeiro debate, na Band, porque as emissoras não têm obrigação de convidar os candidatos cujos partidos não tenham representação mínima de cinco parlamentares no Congresso.

Em vídeo postado nas redes sociais, Alvaro Dias expressou apoio a Amoêdo e disse que vai “continuar advogando sua presença nos debates”.

Assista: