Alunos protestam contra cortes durante visita de Bolsonaro a colégio no RJ

Rio — Um grupo com pelo menos 300 manifestantes, entre estudantes e pais de alunos, protesta nesta segunda-feira (6) em frente ao Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), onde o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia de 130 anos da instituição.

O protesto é contra o corte de verbas na Educação anunciado pelo governo federal na semana passada.

Quase a totalidade dos manifestantes é formada por alunos de instituições federais, em especial dos Colégios Pedro II, Cefet e Instituto Federal, além de alunos de universidades, como UFRJ.

Além deles, um grupo carrega bandeiras e faixas da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Uma manifestante veste uma camiseta com a inscrição “Lula Livre”.

O ato é acompanhado por guardas municipais e por integrantes da Polícia do Exército — a Força montou um forte esquema de segurança no local. Nenhum incidente havia sido registrado até a publicação desta nota.

Manifestação em defesa da educação pública, contra os cortes e os ataques do bolsonaro nas federais, em frente ao colégio militar no rio de janeiro pic.twitter.com/Op4hgKlJNa — mfwork (@mfwork) May 6, 2019

Segurança

Cercado de forte aparato de segurança, Bolsonaro chegou sem problemas ao local. Dezenas de soldados foram colocados de prontidão nas ruas próximas ao colégio, formando um cordão humano com eles enfileirados de 10 em 10 metros, além de veículos militares espalhados pelo bairro.

Bolsonaro deve ficar no mínimo duas horas no evento, que terá várias etapas, entre elas a entrega de uma medalha do Colégio ao presidente, desfiles e discursos das autoridades presentes. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella também participam do evento.

Aniversário de 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/bWZawFoW4j — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 6, 2019

Escola militar

Em seu discurso, o presidente voltou a defender a construção de colégios militares e disse que a meta do atual governo é implantar um em cada capital do país.

“O que tira um homem ou mulher de uma situação difícil em que se encontre é o conhecimento. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina e amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios”, afirmou.

Ele destacou a excelência do ensino e o sucesso dessas instituições nas avaliações da educação básica. “Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para os desafios da quarta revolução industrial”.

De acordo com o presidente, já está em andamento a construção do maior colégio militar do Brasil, no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.