Alunos arrecadam dinheiro para professor que não recebe há dois meses

Trabalhando sem salário há dois meses, o professor Bruno Rafael Paiva estava entrando em desespero. “Afundei na depressão, preocupado e perdido, sem saber como ia pagar as contas e ajudar minha família”, escreveu ele no Facebook. Até que foi surpreendido pelos seus alunos do 1º ano de edificações da escola Escola de Ensino Profissionalizante Balbina Viana Arrais, em Brejo Santo, no Ceará.

Os estudantes fizeram uma rifa valendo uma cesta de chocolates e juntaram 400 reais para ajudar Rafael. “Tenho muitas salas que amei de coração, mas nunca nenhuma delas demonstrou tamanho amor, ajuda e carinho por meu trabalho”, disse ele sobre a surpresa. O vídeo da entrega especial do presente, com direito à declarações dos alunos sobre a importância do professor, foi postado por Bruno em sua página pessoal do Facebook e viralizou com mais de 100 mil reações e 87 mil compartilhamentos. Veja: