Aloysio Nunes realizará visita oficial a Israel e Palestina

Jerusalém – O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, chegará nesta segunda-feira a Israel, onde amanhã iniciará uma visita oficial de quatro dias ao país e à Palestina, durante a qual deve se reunir com diferentes autoridades.

Nunes, que deve aterrissar nesta noite no aeroporto de Ben Gurion, começará na terça-feira em Jerusalém sua rodada de encontros, informou à Agência Efe uma fonte diplomática brasileira.

O chanceler iniciará sua agenda com a visita ao Yad Vashem (Museu do Holocausto), onde fará uma entrega floral e homenageará os brasileiros Aracy de Carvalho Guimarães Rosa e Luiz Martins de Souza Dantas, reconhecidos com o título de Justos entre as Nações, máximo reconhecimento concedido pelo Museu às pessoas que colaboraram para salvar vidas de judeus.

Mais tarde, o representante se reunirá separadamente com o presidente de Israel, Reuven Rivlin, e o primeiro-ministro, Benjamin Nentayahu, com quem analisará o estado das relações bilaterais entre os países.

No mesmo dia, estão programadas reuniões com o titular de Cooperação Regional, Tzachi Hanegbi, o presidente do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Parlamento israelense, Avi Ditcher, e um jantar de trabalho com o líder da oposição pela lista conjunta Campo Sionista, Isaac Herzog.

Na quarta-feira, Nunes visitará as instalações da planta de dessalinização de Ashkelon e depois um centro cultural brasileiro em Tel Aviv, onde foi organizado um encontro com a imprensa.

O chanceler iniciará na quinta-feira uma visita oficial de dois dias à Palestina, mas ainda não foram revelados os detalhes da viagem.

Uma fonte diplomática confirmou à Efe que Nunes será recebido pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas, o premiê da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Rami Hamdallah, e verá o comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinos, Pierre Krähenbühl.