Aloysio Nunes inicia viagem por sete países da Ásia

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, iniciou nesta segunda-feira uma viagem que lhe levará até o próximo dia 25 de maio a sete países do continente asiático com a intenção de estreitar as relações econômicas, informaram fontes oficiais.

Nunes viajará em uma primeira etapa por Cingapura, Tailândia, Indonésia e Vietnã e posteriormente, se deslocará até China, onde realizará uma parada em Pequim e outra em Xangai, Japão e Coreia do Sul, segundo detalhou o Itamaraty em comunicado.

No seu primeiro dia em terras asiáticas, o chanceler brasileiro se reuniu com diversas autoridades de Cingapura e assinou um acordo com esse país para “eliminar a dupla tributação em relação aos impostos sobre a renda e prevenir a evasão fiscal”.

Nunes também entregou ao ministro de Negócios Estrangeiros de Cingapura, Vivian Balakrishnan, uma carta escrita pelo presidente Michel Temer e dirigida à sua homóloga, Halimah Yacob.

Temer pretendia realizar entre hoje e 14 de maio uma excursão por vários países do sudeste asiático, que incluía visitas a Cingapura, Tailândia, Indonésia e Vietnã, mas a cancelou no final do mês passado para concentrar-se na “agenda legislativa”.

Cingapura é o quarto maior investidor direto asiático no Brasil, com um número que alcançou US$ 1,4 bilhão em 2015, destinados principalmente aos setores de administração aeroportuária e construção naval, segundo os últimos dados divulgados pelo Itamaraty.

O Brasil manteve em 2017 um saldo comercial positivo em relação a Cingapura da ordem de US$ 2 bilhões, graças à exportação de produtos de alto valor agregado, como plataformas de petróleo, entre outros bens.