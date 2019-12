Alesp tem briga após deputado atacar servidores “ligados ao PT”; assista

São Paulo — A sessão da noite desta quarta-feira da Assembleia Legislativa de São Paulo teve briga entre deputados. A confusão começou quando o parlamentar Arthur do Val (sem partido), conhecido como Mamãe Falei, discursava na tribuna e passou a atacar e provocar servidores simpatizantes do PT que estavam na galeria.

Mamãe Falei, que pertence ao Movimento Brasil Livre (MBL) e foi expulso recentemente do DEM, chamou os servidores de “bando de vagabundos” e disse que eles estavam ali porque ganharam mortadela. Os servidores vaiaram e deram as costas ao deputado, que desafiou os simpatizantes do PT. A sessão discutia a proposta da reforma da Previdência do estado de São Paulo.

Deputados do PT protestaram contra a fala do colega. O presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), pediu que Mamãe Falei não usasse palavras de baixo calão contra as pessoas na galeira. O parlamentar prosseguiu o seu discurso e insinuou que o líder do PT na Casa, Teonilio Barba, teria recebido vantagens indevidas para apoiar o projeto de lei do governador João Doria (PSDB) IncentivAuto, que garantiu benefícios fiscais para fabricantes de veículos.

Nesse momento, Barba saiu correndo em direção à tribuna. Chegou a preparar um soco, mas foi seguro por Ênio Tatto (PT). Mamãe Falei também cerrou os punhos e chamou o petista para briga.

Na sequência, houve uma confusão generalizada, com empurrões entre os deputados. No microfone, o presidente da Assembleia pediu que a Polícia Militar fosse chamada para proteger o deputado.

Enquanto isso, na ALESP, o pau quebrou (fisicamente). Que situação… pic.twitter.com/NNoeQLS56N — Luciano Ayan (@lucianoayan) December 5, 2019