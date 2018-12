O embate da Cedae

O Vice-governador eleito na chapa de Wilson Witzel (PSC), Cláudio Castro (PSC) disse ao jornal O GLOBO que o governo deverá entrar na Justiça para derrubar o projeto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que proibiu, ontem, a privatização da Cedae, a companhia de água e esgoto do estado. A medida retirou a Cedae do acordo do Regime de Recuperação Fiscal com a União. Os deputados fluminenses derrubaram nesta quarta-feira o veto de Luiz Fernando Pezão (MDB) que impedia a mudança no acordo. “Não é uma derrota do futuro governo, até porque também somos contra a venda da Cedae. Nossa única preocupação é manter o Regime de Recuperação Fiscal”, disse Castro

–

Onyx terá de sair?

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira, 5, em Belo Horizonte, que, se forem encontradas irregularidades na investigação aberta contra o futuro ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, o auxiliar do presidente eleito terá de deixar o futuro governo. Na terça-feira, dia 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin atendeu a pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de investigação para analisar as acusações de caixa 2 feitas por delatores da J&F a Lorenzoni. “Uma vez que seja comprovado que houve ilicitude, é óbvio que terá que se retirar do governo. Mas, por enquanto, é uma investigação”, disse o militar.

–

Dodge cobra esclarecimento

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, cobrou nesta quarta-feira um esclarecimento sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros no dia 14 de março com seu motorista, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Em discurso na abertura de um seminário internacional sobre prevenção da violência doméstica contra a mulher, Dodge afirmou que Marielle “emprestou a sua voz em favor de populações mais excluídas e seu assassinato é uma expressão da violência contra a mulher, contra a mulher negra que quer ocupar espaço de poder no nosso país e, portanto, necessita ser quanto antes esclarecido.

–

CFO da Huawei é presa

A diretora financeira da empresa (CFO) de tecnologia chinesa Huawei, Meng Wanzhou, foi detida no Canadá a pedido do governo americano e será extraditada para os Estados Unidos. Ela é suspeita de ter violado sanções comerciais impostas pelos EUA ao Irã, segundo informou o jornal The New York Times. A detenção ocorreu no sábado (1), mas só agora foi divulgada. De acordo com o jornal, a prisão da executiva, que é filha do fundador da empresa, deve escalar as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Uma audiência judicial foi marcada para sexta-feira.

–

Facebook mostra dados

O Facebook deu a certas empresas, incluindo Netflix e Airbnb, acesso preferencial a dados de usuários enquanto limitou o serviço para outras, segundo documentos internos da empresa divulgados por um parlamentar britânico. As 223 páginas de comunicação no período de 2012 a 2015 entre funcionários de alto nível do Facebook, incluindo o fundador e presidente Mark Zuckerberg, mostram como o Facebook debateu gerar receita por meio da venda de acesso a dados, monitorou e combateu rivais e se preparou para possível reação ao tentar capturar mais dados de usuários.

–

Uber pagará salário mínimo em NY

A Comissão de Táxis e Limusines (TLC) cidade de Nova York instituiu uma espécie de salário mínimo para motoristas dos apps de transporte Uber e Lyft. A nova regra começa a valer no início de 2019 na região e deve resolver o problema crescente de má remuneração dos donos dos carros que trabalham com ambas as empresas. As informações vêm do portal nova iorquino Crain’s New York Business e da emissora norte-americana CNN. O pagamento mínimo será de 26,51 dólares brutos por hora, o equivalente a 17,22 líquidos. Hoje, segundo estudo do Center for New York City Affair comissionado pelo próprio órgão norte-americano, 85% dos motoristas de aplicativos de Nova York ganham menos de 15 dólares por hora, o salário mínimo local. No ano, o aumento deve garantir um adicional de quase 10 mil dólares aos motoristas afiliados aos apps.

–

Trump ironiza Macron

Donald Trump usou sua conta no Twitter para ironizar mais uma vez os problemas do presidente francês, Emmanuel Macron, com os violentos protestos ocorridos na França, contra o aumento de impostos sobre combustível. Por conta da repercussão, o governo do país europeu teve que recuar em sua decisão sobre o reajuste, se distanciando de metas climáticas. “Estou feliz de que meu amigo @EmmanuelMacron e os manifestantes em Paris chegaram à conclusão que eu cheguei dois anos atrás”, escreveu Trump na noite de terça-feira (04).

–

Quarto mandato para Evo?

O Tribunal Eleitoral da Bolívia autorizou nesta terça-feira 4 a candidatura do presidente do país, Evo Morales, em busca do quarto mandato seguido no Executivo, o que a oposição alega ser inconstitucional. A decisão tinha que ser tomada até o próximo sábado (07), mas o órgão eleitoral convocou uma reunião de emergência no final da noite de terça para deliberar a legalidade da candidatura de Morales e do atual vice-presidente, Álvaro García Linera, às primárias de janeiro de 2019. Na última semana, protestos aconteceram na capital do país, La Paz, em uma crescente da rejeição a outra candidatura da chapa.

–

Turquia ordena prisão

O Ministério Público da Turquia ordenou a prisão de dois oficiais sauditas, um importante assessor do príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o vice-chefe de inteligência externa do reino, por seu envolvimento no planejamento do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A Justiça concluiu haver “forte suspeita” de que Saud al-Qahtani, que trabalhava ao lado de Mohammed bin Salman, e o general Ahmed al-Asiri estão entre os responsáveis pelo assassinato cometido no dia 2 de outubro dentro do consulado saudita em Istambul, segundo autoridades turcas.