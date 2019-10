Alerj aprova soltura de cinco deputados presos na Lava Jato; veja votos

Rio de Janeiro — A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (22), por 39 votos favoráveis e 25 votos contrários, a soltura de cinco deputados presos na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato.

Serão soltos os deputados André Corrêa (DEM), Luiz Martins (PDT), Marcus Vinícius Neskau (PTB), Chiquinho da Mangueira (PSC) e Marcos Abrahão (Avante).

O PSL, que é a maior bancada da Alerj, ficou dividido, com sete votos contra e quatro a favor. O DEM, com três deputados presentes na votação, também se dividiu, com dois a favor e um contra.

Já o PT, com três deputados, e o MDB, com cinco, foram favoráveis à soltura. Ao passo que o Novo, com dois deputados, e o PSOL, com cinco parlamentares, foram contrários.

Os deputados presos foram beneficiados por decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu ser responsabilidade da Alerj a soltura ou a manutenção da prisão dos parlamentares. Eles estavam presos preventivamente desde outubro de 2018.

A Furna da Onça investigou a corrupção entre deputados e empresas privadas, além do loteamento de cargos em órgãos públicos.

Os deputados não poderão reassumir os mandatos nem ocupar gabinetes. A soltura ainda terá de ser enviada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e comunicada ao STF.

Como votou cada deputado

A favor da liberdade:

Anderson Alexandre (SDD) André Ceciliano (PT) Bagueira (SDD) Brazão (PL) Bruno Dauaire (PSC) Carlos Minc (PSB) Chico Machado (SD) Coronel Salema (PSL) Delegado Carlos Augusto (PSD) Dr. Deodalto (DEM) Enfermeira Rejane (PC do B) Francine Motta (MDB) Gil Vianna (PSL) Giovani Ratinho (PTC) Gustavo Schmidt (PSL) Gustavo Tutuca (MDB) Jair Bittencourt (PP) João Peixoto (DC) Jorge Felipe Neto (PSD) Leo Vieira (PRTB) Lucinha (PSDB) Marcelo Cabelereiro (DC) Marcio Canela (MDB) Marcio Pacheco (PSC) Marcos Muller (PHS) Max Lemos (MDB) Renato Cozzolino (PRP) Renato Zaca (PSL) Rodrigo Bacellar (SDD) Rosenverg Reis (MDB) Samuel Malafaia (DEM) Sergio Fernandes (PDT) Sergio Louback (PSC) Thiago Pampolha (PDT) Val Ceasa (Patriota) Valdecy da Saúde (PHS) Vandro Família (SDD) Waldeck Carneiro (PT) Zeidan Lula (PT)

Contra a liberdade:

Alana Passos (PSL) Alexandre Freitas (Novo) Anderson Moraes (PSL) Bebeto (Pode) Carlos Macedo (PRB) Chicão Bulhões (Novo) Dani Monteiro (PSOL) Daniel Librelon (PRB) Dr Sergino (PSL) Eliomar Coelho (PSOL) Filipe Soares (DEM) Filipe Poubel (PSL) Flávio Serafini (PSOL) Luiz Paulo (PSDB) Marcelo do Seu Dino (PSL) Marcio Gualberto (PSL) Marina Rocha (PMB) Martha Rocha (PDT) Monica Francisco (PSOL) Renan Ferreirinha (PSB) Renata Souza (PSOL) Rodrigo Amorim (PSL) Rosane Felix (PSD) Subtenente Bernardo (PROS) Welberth Rezende (PPS)

Licenciados:

Dionício Lins (PP) Alexandre Knoploch (PSL) Tia Ju (PRB)

Ausentes:

Carlo Caiado (DEM) Fabio Silva (DEM)

Abstenção: