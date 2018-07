Aldo Rebelo é bom nome caso Josué desista de Alckmin, diz Mendonça Filho

Brasília – O nome do ex-ministro Aldo Rebelo (Solidariedade) para compor como vice a chapa com Geraldo Alckmin (PSDB) é uma boa alternativa o empresário Josué Gomes da Silva (PR) desista mesmo da vaga, afirmou na manhã desta quinta-feira, 26, o deputado federal Mendonça Filho (DEM-PE).

“Josué é qualificado e sério e por Aldo tenho muito respeito e apreço pessoal”, afirmou o parlamentar a jornalistas antes do início da coletiva de imprensa do Centrão que deve oficializar logo mais o apoio ao tucano.

No mesmo evento, o líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia, afirmou que não há ainda definição em relação ao vice e que a demora é algo normal devido ao imbróglio político recente do País com eventos como impeachment de Dilma Rousseff (PT).