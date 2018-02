Alckmin se reúne com Aécio para tratar da reforma da Previdência

Brasília – O governador Geraldo Alckmin (SP) esteve reunido com o senador Aécio Neves (MG) nesta terça-feira, 6, no Senado, para tratar da votação da reforma da Previdência. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar tucano. Após o encontro, Aécio divulgou uma nota em defesa da reforma defendida pelo presidente Michel Temer.

“Temos a expectativa de que o projeto terá o apoio expressivo da bancada tucana. É uma reforma que precisa ser feita para que possamos ter preservados os direitos da grande maioria da população. E sua proposta central deve ser o fim dos privilégios, que hoje dividem o Brasil. Não se trata de uma opção. E quanto antes a reforma ocorrer, menos dura ela será”, disse Aécio.

Alckmin está em Brasília para participar da cerimônia de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber no cargos de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois, ele deve se reunir com a bancada do partido na Câmara.