Alckmin propõe parceria com Estados para segurança pública

São Paulo, 9 – No debate presidencial da Band na noite desta quinta-feira, 9, os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) divergiram em relação ao tema da segurança pública.

O ex-governador paulista reafirmou que, para resolver o problema do aumento da violência no País, é necessária parceria entre o governo federal e os Estados, bem como com outras nações. “Nós vamos trabalhar juntos no grande desafio latino-americano, que é a segurança”, afirmou o tucano, que defendeu ainda que a Polícia Federal seja ampliada.

Para Alckmin, será necessário levar a todo o País o programa Recomeço, do governo paulista, que trata do dependente químico. Ele afirmou também que, entre os jovens, são os de menor escolaridade que são as maiores vítimas do uso de drogas.

Para Bolsonaro, no entanto, o problema da segurança pública de deve a “uma equivocada política de direitos humanos”. “Nós temos de agir firmemente”, disse.