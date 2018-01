Alckmin pede dedicação no combate à desigualdade e à crise

São Paulo – O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), usou sua conta no Twitter para divulgar uma mensagem sobre a entrada de 2018 e reforçou pedidos de combate à desigualdade e a adversidades no cenário macroeconômico do País. “Que consigamos vencer a desigualdade e a crise econômica com muita consciência e dedicação. Há muros que só a paciência derruba”, disse.

Em seguida, Alckmin divulgou outra mensagem com um resumo sobre algumas medidas tomadas em prol do sistema de saneamento básico do Estado em 2017.

Ele destacou a despoluição nos rios Paraíba do Sul, Sorocaba e Jundiaí, que voltaram a ter peixes. A publicação também informa que, no ano passado, foram abertas 140 novas Estações de Tratamento de Esgoto.