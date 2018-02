Alckmin nega conversas com Huck, mas não descarta pedir apoio

Eduardo Laguna, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta sexta-feira, 16, que ainda não conversou com Luciano Huck sobre o eventual apoio do apresentador à sua candidatura para a Presidência da República. O tucano não descartou, porém, a possibilidade de buscar o apoio de Huck, que voltou a dizer nesta quinta-feira, 15, que não será candidato na corrida pelo Palácio do Planalto.

“Não tenho conversado com o Luciano Huck, não sei o que ele pretende. Ele acabou de tomar essa decisão. Sempre respeitamos a candidatura dele, nunca deixamos de reconhecer os seus valores”, afirmou o governador durante evento que marcou o início das obras de uma estação do sistema de monotrilho no Morumbi, zona sul da capital paulista.

Ao ser questionado se contaria com o apoio do apresentador, Alckmin disse que não poderia falar em nome de Huck. Afirmou, porém, que o diálogo é “bom sempre” ao responder se procuraria o global. “Mas tudo tem seu tempo”, ponderou o tucano.

Alckmin classificou Huck como um líder com espírito público que tem preocupação com o Brasil e em melhorar as condições de vida da população brasileira.

Comentou ainda que o apresentador dará a sua contribuição ao debate público de ideias e propostas mesmo sem se candidatar. “Decidiu não ser candidato, mas tem inúmeras formas de você ajudar e colaborar com o Brasil”, declarou o tucano. “Acho que ele tem contribuição grande a dar ainda que não seja candidato”, acrescentou.