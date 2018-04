Alckmin inaugura quatro estações da Linha 15-Prata do monotrilho

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou nesta sexta-feira, 6, as Estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstoi e Vila União da Linha 15-Prata do Monotrilho, na zona leste da cidade de São Paulo. A abertura ocorre sete anos após a previsão inicial, para 2011.

O evento foi o penúltimo da agenda oficial de Alckmin como governador, cargo que deixará ainda nesta sexta-feira para se candidatar à Presidência da República. Nos últimos três dias, também foram inauguradas as estações Moema, da Linha-5 Lilás, e Oscar Freire, da Linha 4-Amarela.

Além disso, na semana passada, foram abertas três estações da Linha 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Para entregar as estações dentro do prazo, as operações da Linha 15-Prata foram paralisadas em 24 dias desde 1º de fevereiro. Além disso, as obras foram intensificadas nos últimos meses. Ao visitar as estações na quinta-feira, 5, o jornal O Estado de S. Paulo encontrou dezenas de operários fazendo trabalhos de paisagismo, pintura e calçamento, dentre outros. Nas redes sociais, um engenheiro chamou a finalização das obras de “correria”.

As quatro novas estações funcionarão em fase de testes por tempo indeterminado, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, sem cobrança de tarifa. A ampliação das operações será gradual até alcançar o horário padrão, das 4h40 à 0h, quando começará a ocorrer cobrança pelo serviço.

Ao todo, a Linha 15-Prata passa a operar em seis estações, todas na zona leste, totalizando 7,8 quilômetros de extensão. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, mais quatro estações devem ser inauguradas até junho: Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.