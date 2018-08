Alckmin facilitará posse de arma para agricultor, diz Ana Amélia

Se for eleito em outubro, Geraldo Alckmin vai trabalhar para liberalizar a posse de armas para trabalhadores rurais, disse a sua companheira de chapa, senadora Ana Amélia, em entrevista nesta segunda-feira.

“O crime organizado migrou da área urbanas para a rural, onde não há defesa, não há proteção”, disse ela. “É esse agricultor que defendo que tenha o direito, sim, de ter uma arma dentro de casa para se defender.”

Flexibilizar a legislação sobre o porte de armas é uma das principais promessas de Jair Bolsonaro, o ex-capitão do Exército que lidera as pesquisas de intenção de voto na corrida presidencial. A escolha de Alckmin por Ana Amélia, parlamentar com laços estreitos com a comunidade agrícola do sul do país, pode ajudar a atrair possíveis apoiadores do candidato de extrema-direita. O apelo de Amélia às preocupações de segurança dos proprietários rurais e trabalhadores agrícolas pode vir a fortalecer a posição de Alckmin entre esses eleitores.

“Sempre defendi e vou continuar defendendo que o agricultor tenha esse direito”, disse. “Acompanho isso há muitos anos, a violência é hoje a prioridade do agricultor”.