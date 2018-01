Alckmin e Arida

Pré-candidato à Presidência, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), preapara o anúncio do economista Pérsio Arida para coordenar a equipe econômica de sua campanha. Arida foi presidente do Banco Central na gestão de Fernando Henrique Cardoso e foi até o ano passado sócio do banco BTG Pactual. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

_

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Kidelli, a nova marca da BRF

O frigorífico BRF anunciou a criação de uma nova marca do grupo, a Kidelli, que trará carnes com preços 15% abaixo daqueles praticados pela média do mercado de processados. A marca é focada em consumidores de baixa de renda e comerciantes de alimentos em todo o país e começa a ser vendida no começo deste ano em atacarejos e distribuidores independentes. Segundo o vice-presidente de operações da BRF, Alexandre de Almeida, a Kidelli dará a oportunidade de “aproveitar melhor o excedente de matéria-prima”, já que os alimentos serão excedentes das carnes usadas nos produtos de Sadia e Perdigão, as principais marcas da BRF. No Ibovespa, as ações da empresa tiveram alta de 0,5%.

_

Pedidos de falências caem

Os pedidos de falência no país caíram 18,2% em 2017, na comparação com 2016. Já as falências decretadas subiram 2,9% no ano passado. Os pedidos de recuperação judicial também caíram, 23,7%. Os dados são da empresa de análise de crédito Boa Vista SCPC. Em relação a 2016, a indústria foi o setor que mais registrou queda na comparação dos valores acumulados no ano de 2017, com queda de 33%. O comércio teve redução de 12%; e o setor de serviços, de 8%.

_

O país mais engessado

O Brasil é o país da América Latina com estrutura de gastos públicos mais engessada, segundo um estudo divulgado pela agência de classificação de riscos Moody’s. O motivo é a elevada participação de despesas obrigatórias no Orçamento federal. Os analistas da Moody’s calcularam um índice que leva em conta a rigidez do Orçamento, e o Brasil ficou em último lugar na região, com cerca de 90% das despesas atreladas a leis. Equador, Peru e Nicarágua são os mercados latinos com estrutura mais flexível, onde as despesas obrigatórias respondem por até 50% do orçamento da União. Gastos mandatórios respondem por mais de 80% do orçamento de países como Colômbia, Argentina e Costa Rica. A elevada rigidez do Orçamento dificulta o corte de gastos públicos e é um complicador para o ajuste fiscal, segundo a análise da Moody’s.

–

Serra na Lava-Jato

O ex-presidente da Odebrecht Pedro Novis afirmou em depoimento à Polícia Federal que o senador José Serra (PSDB-SP) solicitou 52,4 milhões de reais à empresa para si ou para campanhas tucanas entre 2002 e 2012. Novis é delator na Operação Lava-Jato e detalhou as quantias destinadas ao tucano e aliados em cada um dos pleitos neste período. A mais surpreendente das requisições, segundo o depoimento de Novis, foi o pagamento de 23,3 milhões de reais para a liberação de créditos de 160 milhões que a Construtora Norberto Odebrecht tinha com a Dersa, em São Paulo. O depoimento foi prestado no dia 13 de junho de 2017, mas foram reveladas apenas nesta terça-feira pelo jornal Valor Econômico. Em nota, Serra diz que jamais recebeu qualquer tipo de vantagens indevidas de qualquer empresa ou indivíduo, “especialmente da Odebrecht”.

_

Maluf na Papuda

O Instituto Médico Legal do Distrito Federal concluiu que o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) pode permanecer preso no presídio da Papuda, em Brasília, apesar de sua condição frágil de saúde. A condição para que permanecesse em regime fechado, mesmo acometido de “doenças graves”, era que o político fosse assistido com atenção pela equipe médica. A defesa de Maluf tentou diversos recursos para evitar o encarceramento do deputado, então o juiz Bruno Aielo Macacari pediu relatório ao IML. Caberá a ele decidir sobre cumprimento da pena em casa, mas os advogados contavam com um relatório positivo do IML. Ainda falta parecer do próprio presídio e do Ministério Público. Maluf foi condenado a sete anos e nove meses de prisão, por lavagem de dinheiro enquanto ocupava a Prefeitura de São Paulo, de 1993 a 1996.

_

Fim da greve no RN

Policiais militares, civis e bombeiros do Rio Grande do Norte aceitaram nesta terça-feira retornar ao trabalho depois de 22 dias de paralisação das categorias no estado. O acordo foi aceito pelas associações de representação de classe depois de o governador Robinson Faria (PSD) se comprometer a quitar a folha de pagamento de dezembro até sexta-feira. Estavam atrasados os recebimentos de novembro, dezembro e 13º salário de 2017. O primeiro mês foi pago no dia 6. Outra das condições para o fim da greve foi a anistia a todos os agentes que articularam a paralisação desde 19 de dezembro, sem que fossem abertos quaisquer processos administrativos contra agentes, além de aumento no vale alimentação de 10 para 20 reais e 50 novos carros para os batalhões.

_

Bannon deixa site conservador

Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que vai deixar o comando do site Breitbart News, fundado por ele uma referência da direita alternativa, que ajudou a levar Trump à presidência. A saída é decorrência das declarações de Bannon ao livro Fire and Fury, publicado na sexta-feira, em que colocou em dúvida a capacidade mental do presidente e chamou seu filho, Donald Jr., de antipatriota por suas relações com russos. Bannon havia deixado o governo em agosto, e desde então era um costumaz crítico de Trump via Breitbart.

–

Coreia do Norte vai às Olimpíadas

Após confirmar presença nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, a Coreia do Norte encerrou o encontro com sua vizinha Coreia do Sul afirmando que não discutiria questões nucleares. Os dois países se encontraram nesta terça-feira e chegaram ao acordo de que o país norte-coreano enviará uma delegação com atletas, assessores e jornalistas à Coreia do Sul, sede dos Jogos, que acontecem em fevereiro. Ao mesmo tempo que os Jogos criavam uma esperança de reconciliação na península coreana, o governo norte-coreano foi imediato ao dizer que não encerraria as atividades nucleares no país. Segundo o porta-voz norte-coreano, Ri Son Gwon, as armas têm como objetivo atingir somente os Estados Unidos, e nenhum outro país, e por isso o assunto não deve ser discutido. Desde o ano passado, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e outros países-membros da ONU impuseram sanções políticas e econômicas à Coreia do Norte, que tem realizado o lançamento de mísseis nucleares e preocupado o mundo todo.