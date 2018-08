Alckmin diz que vai mudar Brasil sem bravatas e desarmonia entre poderes

Brasília – O ex-governador Geraldo Alckmin disse neste sábado, logo após ser formalizado na corrida presidencial em convenção do PSDB, que será o candidato dos que acreditam no desenvolvimento, não no radicalismo, e prometeu mudar o Brasil sem bravatas ou desarmonia entre os Poderes.

Com a maior coligação de partidos – oito ao todo – entre os principais concorrentes ao Palácio do Planalto, o tucano disse que um governo de qualidade requer alianças.

Ele disse que mentem à população os que dizem ser possível fazer as reformas necessárias sem apoio dos partidos.