Boatos afetam mercado

A dois meses das eleições, uma onda de notícias não confirmadas nesta terça-feira mostrou como o mercado estará atento às movimentações políticas (e judiciais) nas próximas semanas. O Ibovespa, principal índice ações da bolsa brasileira, que operava estável, passou a cair e fechou em baixa de 0,87%, a 80.346,53 pontos. O dólar, que estava caindo, terminou o dia com alta de 0,93%, cotado a 3,767 reais. De acordo com profissionais da área de renda variável, os rumores incluíam pesquisas com resultados desagradando o mercado e iminente eventual delação envolvendo o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, candidato à Presidência pelo PSDB. Outro boato foi que Alckmin terá um desempenho ruim num levantamento a ser divulgado pelo instituto MDA, a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT), com eleitores de São Paulo. A pesquisa está prevista para esta quarta-feira, às 11h.

Alckmin diz não temer delação

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, assegurou nesta terça-feira que não teme ser citado em nenhuma delação premiada e considerou “estranho” os rumores que circularam nos mercados financeiros nesta sessão de que ele seria alvo de um acordo de colaboração com a Justiça. “Nenhuma, nenhuma, nenhuma”, garantiu o tucano quando indagado sobre se tinha receio de ser citado em alguma delação.

Sem sinal

O Banco Central reforçou nesta terça-feira que o cenário de inflação continuará favorável se não houver choques adicionais e, diante desse nível de incerteza, o melhor é não dar sinalizações sobre seus próximos passos sobre a trajetória dos juros básicos. “O maior nível de incerteza da atual conjuntura gera necessidade de maior flexibilidade para condução da política monetária, o que recomenda abster-se de fornecer indicações sobre os próximos passos”, afirma a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. Na semana passada, o BC manteve a Selic em 6,50% ao ano, ressaltando que a retomada da atividade econômica será ainda mais gradual do que a esperada antes da greve dos caminhoneiros. Analistas leram a mensagem como um sinal de que o BC não deve mexer nos juros tão cedo, em meio à alta ociosidade da economia e expectativas de inflação ancoradas.

Mais Amazon

A Amazon passará a vender roupas no Brasil. A entrada no setor de moda deve ocorrer a partir de 15 de agosto, segundo uma fonte do setor. A Amazon não comentou. Maior empresa de comércio eletrônico do mundo, a varejista já oferece livros, eletrônicos e artigos de cozinha por aqui. Com a nova investida, a companhia passa a competir com lojas como Dafiti, Zattini e Passarela. A Amazon está há seis anos no Brasil, mas nos quatro primeiros anos focou sua atuação apenas na venda de livros. No segundo semestre de 2017, anunciou que venderia também eletrônicos e, cerca de um mês depois, entrou no segmento de casa e cozinha.

Reaberta

Após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubar, na manhã desta terça-feira 7, a decisão judicial anterior que proibia a entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil pela fronteira com Roraima, a fronteira foi reaberta por volta das 10h —cerca de 17 horas depois de ter sido fechada. A decisão do TRF-1 acatou recurso da Advocacia-Geral da União e suspendeu parte da liminar concedida, nesta segunda, pelo juiz Helder Barreto, da 1ª Vara Federal de Roraima. Ainda ontem, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de Roraima para que a fronteira fosse temporariamente fechada e determinou que Barreto fosse notificado.

Realidade paralela

O candidato a vice-presidente do PT, Fernando Haddad, e a deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB) —eventual vice da chapa caso a candidatura de Lula ao Planalto seja impugnada pela Lei da Ficha Limpa— pretendem protagonizar um debate paralelo ao da Bandeirantes. A transmissão será feita pela internet e deve mostrar os dois comentando e respondendo a perguntas feitas aos presidenciáveis durante o debate da emissora. Mesmo assim, o coordenador da campanha presidencial do PT, José Sergio Gabrielli, reforçou que o partido tentará na Justiça, até a última instância, que Lula esteja no debate da Band. “O candidato é Lula. Vamos forçar para que Lula esteja lá”, afirmou.

Ainda sobre o debate

Um apoiador do presidenciável João Amoêdo, do partido Novo, criou um abaixo-assinado online para pressionar as emissoras de televisão a chamá-lo para os debates com os candidatos à Presidência da República. A campanha, criada há três dias, já conta com 154.000 assinaturas. O primeiro debate será realizado nesta quinta-feira, às 22h15, nos estúdios da TV Bandeirantes. Pela legislação aprovada no ano passado, as emissoras são obrigadas a convocar para os debates os partidos com ao menos cinco parlamentares no Congresso, mas podem optar por convidar um candidato que não se encaixe na regra. O Novo de Amoêdo, registrado em 2015, não tem nenhum parlamentar. “Todo candidato deveria ter o mesmo espaço nos veículos de imprensa. Só assim o cidadão poderá escolher o melhor candidato”, afirmou Amoêdo em seu perfil no Twitter.

Rússia critica sanções

O governo da Rússia afirmou que as sanções impostas ao Irão pelos Estados Unidos vão agravar as negociações do Acordo Nuclear. Segundo o ministro das Relações Exteriores do pais, Sergey Lavrov, a ação dos Estados Unidos afeta não somente o Irã, mas os países envolvidos no acordo, assinado em 2015 entre as principais potências do mundo e o país do Oriente Médio, e que previa o fim das sanções políticas e econômicas em troca do fim das atividades nucleares iranianas. Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as sanções retomadas nesta terça-feira fazem parte de uma tentativa de alcançar “ a paz mundial”. “Estou pedindo paz mundial, nada menos que isso”, afirmou o líder americano em seu Twitter.

Incêndio florestal histórico

Um incêndio florestal continua se alastrando pelo estado da Califórnia, afirmou autoridades do país, nesta terça-feira. O chamado incêndio de Mendocino – considerado o maior incêndio da história – chegou a atingir 114.526 hectares na segunda-feira, quando dois incêndios florestais se fundiram no extremo sul da Floresta Nacional de Mendocino. O tamanho do atual incêndio superou o do incêndio Thomas do ano passado, que devastou 114.000 hectares nos condados de Santa Barbara e Ventura e destruiu mais de 1.000 edifícios. As temperaturas podem chegar a 43 graus Celsius no norte da Califórnia nos próximos dias. O incêndio Carr – que já consumiu 66.535 hectares na região de Shasta-Trinity, situada ao norte de Sacramento, desde o mês passado – está 47% contido. Em seu Twitter, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os incêndios florestais estão se ampliando e se agravando “por causa das leis ambientais ruins que não estão permitindo que uma quantidade imensa de água prontamente disponível seja devidamente utilizada”.

Tesla: capital fechado?

O fundador da montadora de veículos Tesla, Elon Musk, está cogitando fechar o capital da empresa. Em um tuíte publicado nesta terça-feira, Musk afirmou que estava pensando em fechar o capital da Tesla a 420 dólares Financiamento garantido. Também nesta terça-feira, o jornal britânico Financial Times afirmou que o fundo soberano da Arábia Saudita, supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu uma participação na Tesla não revelada entre 3 a 5%. A Tesla tem enfrentando falta de confiança dos investidores, após a entrega de milhares de veículos não ter sido cumprida.