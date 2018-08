Alckmin divulga propaganda e tenta sensibilizar eleitores de Bolsonaro

São Paulo — O rei do horário eleitoral gratuito, Geraldo Alckmin (PSDB), já mostrou quem será seu principal alvo durante a campanha: o vice-líder das pesquisas de intenção de votos, Jair Bolsonaro (PSL).

Ainda patinando nas pesquisas, Alckmin terá o maior tempo de televisão e rádio, graças à coligação partidária que conseguiu costurar em âmbito nacional.

E, no vídeo da campanha divulgado hoje, ele tenta sensibilizar os apoiadores de Bolsonaro, candidato que defende medidas como o armamento da população para diminuir a criminalidade e a castração química para combater estupros.

No vídeo de Alckmin, balas atingem e estouram objetos que representam os problemas do Brasil: analfabetismo, filas na saúde e fome.

No último quadro, um projétil quase acerta a cabeça de uma criança, mas no meio do caminho se transforma na frase “não é na bala que se resolve”.

Assista: