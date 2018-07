Alckmin busca plano B para vice no lugar de Josué Gomes, diz fonte

Brasília – O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, já começa a buscar um outro nome para vice diante da resistência do empresário Josué Gomes, filiado ao PR, em aceitar a tarefa, disse à Reuters uma fonte próxima ao tucano.

Josué se reuniu na segunda-feira com Alckmin e com o cacique do PR, Valdemar Costa Neto, em São Paulo para discutir a indicação ao cargo.

Na ocasião, o empresário não foi taxativo –na avaliação de interlocutores do ex-governador de São Paulo– em dizer que rejeitava ser vice, mas deixou o tucano livre para escolher quem quisesse ao posto, segundo relato feito por Costa Neto ao líder do PR na Câmara, José Rocha (BA).

Josué era tratado como prioridade para vice de Alckmin pelo blocão –grupo formado por PR, PP, DEM, PRB e Solidariedade–, mas, após essa resistência, interlocutores de Alckmin voltaram a avaliar outros nomes para companheiro de chapa do tucano.

Segundo a fonte, Alckmin ainda tenta trabalhar para garantir Josué como vice, mas começou a considerar alternativas. Entre os nomes citados, estão o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM) e o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo (Solidariedade).

“As alternativas cogitadas antes sempre voltam, mas o momento é de buscar com acerto com Josué”, destacou a fonte.

Nesta manhã, o tucano disse a jornalistas que a definição do candidato a vice “é uma construção” com os aliados.

“A conversa minha (com ele) foi muito boa”, disse Alckmin, referindo-se ao encontro na véspera. “Se vai ser candidato a vice ou não, vamos aguardar.”