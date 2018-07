Alckmin acredita que já tem 7 minutos no horário eleitoral gratuito

São Paulo – O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que além de seu partido, já têm outros quatro “bem encaminhados” para apoiar a sua candidatura.

Com esses apoios, ele afirma que deverá ter, pelo menos, 20% do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão durante a campanha, o que dará cerca de 7 minutos, pelas suas contas. Com isso, ele terá boa vantagem em relação aos outros pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto.

Apesar da avaliação, Alckmin não quis revelar quais são esses partidos. “Vou deixar para que esses outros quatro partidos se manifestem”, disse. O Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que entre esses quatro citados estão PV e PSD.

Amanhã, o tucano participa de um jantar em Brasília com dirigentes do chamado Centrão, com DEM, PP, PRB e Solidariedade. O encontro é decisivo para o tucano, que elegeu o DEM como prioridade para uma aliança eleitoral. “Vou caprichar nos meus argumentos para que participem conosco”, disse sobre o encontro. “O vice pode ser do Centrão”, respondeu ao ser questionado sobre a probabilidade.

No entanto, o tucano reforçou que o PSDB ainda não definiu a data da sua convenção e que até lá ainda é cedo para definições.