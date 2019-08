Alberto Bastos Balazeiro é nomeado novo procurador-geral do Trabalho

O procurador do Trabalho Alberto Bastos Balazeiro foi nomeado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, como o novo procurador-geral do Trabalho. Ele foi o primeiro colocado na votação da lista tríplice do Ministério Público do Trabalho (MPT), com 563 votos. Sua nomeação será publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9).

Alberto Balazeiro é procurador do Trabalho desde 2008. Foi procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, nos biênios 2013/2015 e 2015/2017. Atualmente, é o diretor-adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Seu mandato será de dois anos, e começará a ser exercido a partir de 22 de agosto próximo, quando terminará a gestão do atual PGT, Ronaldo Fleury.