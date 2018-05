Ainda falta combustível em oito aeroportos, diz Infraero

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, no balanço das 19h de hoje (29), que ainda falta combustível para abastecer aeronaves em, pelo menos, oito aeroportos que administra. A empresa é responsável por 54 aeroportos em todo país. O balanço foi concluído às 19h.

Os aeroportos com falta de combustível no fim da tarde de hoje são os de São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Palmas (TO), Imperatriz (MA), Londrina (PR) e João Pessoa (PB).

Segundo a assessoria da Infraero, a empresa está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.

A Infraero informou ainda que os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem os voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.