Ainda dá tempo de fazer cadastro de biometria para a eleição?

São Paulo – Em mais de 700 municípios brasileiros, o cadastramento biométrico obrigatório para a eleição terminou em 2017 ou está para terminar em 2018.

Como saber qual é o caso na sua cidade? É só consultar a lista ao final desta matéria, com os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se a sua cidade não estiver na lista, significa uma de duas coisas: que a biometria ainda não é obrigatória ou que o TSE considerou todos os eleitores do local já cadastrados.

Para saber qual é o caso do seu município, é preciso acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado e fazer a pesquisa na área de “biometria”.

Também dá para fazer a pesquisa no site do TSE: acesse a aba “Eleitor e eleições” e escolha a opção “biometria”. Nas abas superiores, escolha “Acompanhamentos” e depois selecione “Biometria atual por município”.

Assim, você fica sabendo se o cadastro biométrico já atingiu a meta na sua cidade. Todos os municípios do Tocantins, por exemplo, já finalizaram os cadastros.

Se a biometria ainda não for obrigatória na sua cidade, você pode se adiantar e já fazê-la. Se o prazo já tiver acabado, veja as instruções abaixo.

Ainda dentro do prazo: o que fazer?

O prazo para fazer o cadastro de biometria está próximo do fim em mais de 100 cidades. Se for o caso da sua, você deve consultar o site do TRE do seu estado e verificar se é necessário agendar o atendimento.

Nas cidades do estado de São Paulo, por exemplo, é preciso fazer o agendamento pelo site antes de comparecer ao cartório.

Se o período de agendamento já tiver encerrado, será necessário ir ao cartório eleitoral da mesma forma, mas aguardar na fila pelo atendimento comum.

Para fazer o cadastro, leve um documento original com foto, um comprovante de residência dos últimos três meses e o título de eleitor, para quem já tiver.

Acabou o prazo: e agora?

Se na sua cidade o cadastramento biométrico já foi encerrado e você não fez o cadastro, seu título de eleitor está suspenso.

Quem está nessa situação também deve procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação até o dia 9 de maio. Depois disso, o título será cancelado. Sem ele, você não pode participar de concursos públicos nem tirar passaporte.

Se você tiver o título cancelado, também será necessário procurar o cartório eleitoral (verificando a necessidade de agendamento) e cumprir os procedimentos de regularização, que normalmente incluem o pagamento de uma multa.

Veja a lista das cidades com biometria obrigatória

(A lista mostra todas as cidades com biometria obrigatória em 2017/2018; em algumas localidades, o prazo para cadastro já venceu):