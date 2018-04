“Agora Brasil pode seguir em frente?”, diz Washington Post sobre Lula

São Paulo – Onde o poder de Lula de influenciar a opinião pública terá mais força: na cadeia ou na corrida eleitoral? É isso o que pergunta o jornal Washington Post na coluna “Quick Take”, escrita em parceria com a Bloomberg.

Em dois textos, publicados ontem (5) e hoje (6), jornalistas dos veículos tentam clarificar a confusa situação da política brasileira aos leitores americanos.

O País vive momentos de tensão após o juiz federal Sérgio Moro emitir ordem de prisão ao ex-presidente Lula ontem (5), dando um prazo (até as 17h da sexta-feira) para que ele se apresentasse voluntariamente à sede da Polícia Federal em Curitiba.

“Quão confusa a coisa pode ficar?”, chega a indagar um dos textos.

Na primeira análise, o jornal se pergunta como mesmo um político julgado e preso pode mexer por completo o cenário da eleição de 2018.

Lula candidato?

O jornal considera o cenário altamente improvável por conta da Lei da Ficha Limpa. Mesmo que ele conseguisse se candidatar oficialmente até 15 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral poderia impugnar a candidatura. Nesse caso, ele ainda poderia apelar no STF.

Lula presidente e depois cassado?

O jornal se pergunta “quão feia a coisa pode ficar” em um cenário um tanto confuso: Lula consegue concorrer à presidência mesmo na cadeia e vence. Depois, poderia ter a candidatura invalidada. O jornal considera esse cenário altamente improvável. Considera que haverá transparência eleitoral e juízes decidirão o destino da candidatura de Lula antes do resultado final nas urnas.

Na segunda análise do jornal, os jornalistas se perguntam se, com a prisão de Lula, o Brasil poderá finalmente “seguir em frente” (“move on”).

O texto também se pergunta se o Brasil pode “recuperar a sua mágica” algum dia.

Sonho e pesadelo

O texto relembra como o País se transformou. Em 2009, com Lula presidente, o pré-sal era o passaporte para o futuro, as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 estavam no horizonte e a crise econômica mundial era apenas um “soluço” para a economia brasileira, efervescente por conta da alta dos preços das commodities.

Quase dez anos depois, Lula é condenado, a taxa de desemprego se mantém nos dois dígitos e o País volta aos poucos de uma dura recessão. Do sonho ao pesadelo.

Economia pode voltar a crescer?

Segundo o jornal, o governo Temer pode tentar melhorar a economia brasileira através de micro-reformas, mas lembra que as grandes reformas precisam do Congresso e que sua tentativa de aprovar a reforma da Previdência falhou. O texto também lembra que o governo tem aprovação abaixo dos 10%, o que dificulta qualquer plano de sair do papel. E que o próprio Temer está próximo de investigações de corrupção.

O histórico do Brasil de alternar momentos de boom econômico com graves crises não passou despercebido pelo jornal. Segundo ele, isso ocorre por aqui “desde 1822”.