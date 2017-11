Afif: Temer se comprometeu a sancionar Refis para microempresas

Brasília – O presidente Michel Temer se comprometeu a sancionar uma proposta que institui um programa de refinanciamento de dívidas para micro e pequenas empresas caso ela passe pelo Congresso Nacional, afirmou o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos, nesta quarta-feira.

Afif reuniu-se com Temer mais cedo no Palácio do Planalto para conversar principalmente a respeito do projeto, que poderá ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Ele disse que quer aprovar a proposta na Câmara nesta quarta e, em seguida, no Senado.

O presidente do Sebrae rebateu as críticas de que a medida vai comprometer o ajuste fiscal em razão do impacto que ela poderá ter. Ele disse que é preciso ter “isonomia”, pois já foi feito um Refis para beneficiar as grandes empresas.

“A Receita, quando se trata de grandes devedores, fala em empresário em dificuldade, e quando é o pequeno, é um mal pagador”, disse.

Ele lembrou ainda que a proposta faz parte de um acordo após um veto anterior feito por Temer de que essas mudanças não poderiam ser feitas por medida provisória, mas somente por projeto de lei complementar.

Afif disse que na conversa veio trazer o apoio à reforma da Previdência de entidades que representam 5 milhões de pequenos e médios empresários.