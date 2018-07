Aeroportos devem receber 8,28 milhões de passageiros em julho

Aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) devem receber 8,28 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques, durante a temporada de férias de julho – período de 26 de junho a 31 de julho.

De acordo com a entidade, o número é 1,9% superior ao movimento registrado no mesmo período do ano passado, quando passaram pelos terminais da empresa 8,13 milhões de viajantes.

Segundo a Infraero, a quantidade de aeronaves nos aeroportos da rede deve crescer 4,73% no período, com 126.758 neste ano contra 121.035 em julho de 2017. A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas e orientou um plano de ação que visa a garantir fluidez, conforto e segurança.

As medidas começaram em junho, quando as atividades de manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, raios-x e detectores de metal.

“O monitoramento dos aeroportos também será reforçado com supervisores em todas as etapas de embarque e desembarque. Eles terão capacidade de atuar na correção de quaisquer situações que possam prejudicar as operações”, informou a Infraero.

De acordo com a empresa, equipes de limpeza e manutenção também vão atuar com frequência maior, com destaque para os horários de maior movimento.