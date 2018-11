Avião cai e deixa ao menos dois mortos e 12 feridos na zona norte de SP

São Paulo – Uma avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira, 30, deixando dois mortos e doze feridos, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, próximo a uma área residencial, na avenida Santos Dumont, 100, Casa Verde.

Pelo menos 14 viaturas dos Bombeiros foram até o local para conter as chamas que se propagaram para as casas vizinhas e carros estacionados na via.

Ainda não há informações sobre quem é o proprietário do avião modelo Cessna 210, que partiu do Campo de Marte com destino a Jundiaí.

De acordo com o Tenente André Elias, os dois corpos foram encontrados no interior do avião. Dos doze feridos, cinco estavam dentro da casa atingida e outras sete passavam pelo local do acidente. Nenhum deles correm risco de vida.

Nas redes sociais circulam imagens do momento do acidente:

o melhor vídeo da queda do avião na casa verde até agora pic.twitter.com/gqIL2Tgv45 — Loen 2k18 (@loen2k18) November 30, 2018

Ainda sobre o acidente com o avião na ZN pic.twitter.com/IXQ8GtGL4C — John Calistro (@JohnCalistro) November 30, 2018