Derrota não apaga o brilho do futebol brasileiro, diz Aécio

Brasília – O candidato à presidência da República Aécio Neves (PSDB) recorreu nesta terça-feira, 08, às redes sociais para comentar sobre a derrota da seleção brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo.

“Como torcedor e como brasileiro, compartilho a frustração que estamos todos sentindo. Uma derrota sofrida, difícil de entender, mas que não apaga o brilho do futebol brasileiro e muito menos do nosso povo”, escreveu o tucano após a partida em sua página oficial do Facebook.

“Apesar do resultado, envio o meu abraço aos nossos jogadores, à comissão técnica e a todos que lutaram para colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio. Dessa vez não deu, mas vamos em frente! Outras vitórias virão!”, acrescentou.

Acompanhado da filha, Aécio esteve na última sexta-feira no jogo das quartas de finais do Mundial em que a Alemanha derrotou a França no Maracanã.

A ida dele nesta terça ao estádio do Mineirão não foi confirmada nem negada pela assessoria de campanha do tucano.