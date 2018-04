Advogado diz que não sabe localização exata de Ciro Nogueira

Brasília – Em nota, a defesa do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), disse que está acompanhando os mandados de busca e apreensão que estão sendo realizadas na residência e no gabinete do parlamentar nesta terça-feira, 24.

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, confirmou que Nogueira está no exterior, mas afirmou que não sabe sua localização exata e ainda não conseguiu contato com ele.

O senador passou o último final de semana em Portugal. Nogueira e outros membros do PP são alvos de desdobramento da Operação Lava Jato.

“Desconhece a defesa, até o presente momento, as razões da determinação judicial do Ministro (Edson) Fachin (do Supremo Tribunal Federal). É certo que o senador sempre se colocou à disposição do Poder Judiciário, prestando depoimentos sempre que necessário e, inclusive, já foi alvo de busca e apreensão. Continuará a agir o senador como o principal interessado no esclarecimento dos fatos”, diz a nota divulgada por Kakay.

O advogado disse ainda que a defesa aguarda contato com o senador “para poder ter o necessário instrumento de poderes que dará direito ao acesso aos fundamentos da medida de busca e apreensão”.

Em suas redes sociais, Nogueira não divulgou sua viagem para Portugal. A última publicação de Nogueira no Twitter foi feita nesta segunda-feira, 23. “Bom dia a todos, especialmente aos que mais trabalham do que falam, aos que têm mais coragem para agir que para esbravejar e aos que se esforçam pelo bem do Piauí. #ciropeloPiauí #osenadordoPiauí”, escreveu o parlamentar na rede de microblog.

Dois dias antes, no sábado, 21, Nogueira reclamou de críticas. “Tenho sido muito criticado, muitas vezes injustamente. Não ligo, porque as críticas boas me fazem corrigir rumos de meu trabalho e as ruins indicam que meu trabalho incomoda.”

Pelo Instagram, nesta segunda-feira, o senador publicou fotos de ambulâncias sendo entregues no município de Curimatá (PI). “Nosso trabalho desenvolvido em prol dos piauienses tem trazido benefícios marcantes para cada uma das cidades do Estado. Creio que essas ambulâncias chegam em momento oportuno e, certamente, vão proporcionar serviços de saúde com qualidade aos curimataenses”, escreveu.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do senador não se manifestou e não respondeu sobre a sua localização.